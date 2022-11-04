Диетолог рассказала о пользе острой пищи Диетолог Соломатина рассказала, что острые специи улучшают пищеварение

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вопреки популярному мнению о том, что острая пища приносит организму только вред, на самом деле это не совсем так. Врач-диетолог Елена Соломатина в беседе с NEWS.ru объяснила, что острые специи оказывают дезинфицирующий эффект, улучшают пищеварение и метаболические процессы, горчица, перец, имбирь, хрен обладают антиоксидантными свойствами. Несмотря на это, острую пищу необходимо добавлять в рацион постепенно, чтобы не испытывать желудок на прочность.

Нужно, чтобы желудок адаптировался к подобной еде. Острые специи оказывают дезинфицирующий эффект, улучшают пищеварение, метаболические процессы, горчица, перец, имбирь, хрен обладают антиоксидантными свойствами. Однако если начать есть резко, обострятся приступы гастрита и панкреатита. Стоит начинать с небольших доз, постепенно увеличивая количество, — рассказала Соломатина.

Диетолог пояснила, что от большого количества острого в первую очередь страдает желудок, так как его слизистая не готова к такому.

Желудку будет сложно и больно, вплоть до развития язв, появятся ощущения сжения и дискомфорта. Острая пища попадает на слизистую, буквально ее прожигая. Это очень опасная история. Стимуляция большого количества желудочного сока и ферментов приведет к раздражающему действию на слизистую и начнется ее переваривание, — подчеркнула Соломатина.

Ранее врач-диетолог Наталья Круглова прокомментировала утверждение о том, что острая пища может защитить организм от простудных заболеваний. Эксперт отметила, что подобные блюда нельзя назвать «настоящими лекарствами», но присутствующие в них нутриенты способны оказать противовоспалительное и антибактериальное действие.