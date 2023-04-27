Диетолог рассказала, кому противопоказан чайный гриб Диетолог Дюваль: чайный гриб противопоказан язвенникам, детям и беременным

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Напиток из чайного гриба обладает общеукрепляющим действием и повышает иммунитет, однако стоит помнить, что некоторым людям он противопоказан, рассказала «Москве 24» врач-диетолог Анжелика Дюваль. В частности, по ее словам, это люди с повышенной кислотностью, язвенной болезнью и другими заболеваниями ЖКТ в острой фазе.

Также этот напиток нельзя детям, беременным и кормящим. У них иммунитет более чувствителен к внешним факторам и к питанию, — подчеркнула эксперт.

Рассказывая о положительных свойствах чайного гриба, диетолог отметила, что он привносит полезные бактерии в микрофлору кишечника, оказывая улучшающее воздействие на здоровье человека. Здоровая микрофлора ЖКТ повышает иммунитет и усвояемость питательных веществ.

Употреблять чайный гриб достаточно по 200–400 мл в день, посоветовала врач, при этом напомнив, что напиток будет полезен, только если его правильно приготовить.

В домашних условиях люди зачастую игнорируют различные советы по дезинфицированию посуды, в которой выдерживается чайный гриб. Например, банку из-под него просто моют, а не кипятят. В итоге на посуде могут сохраняться бактерии, которые способны сделать из полезного напитка вредный, — подчеркнула диетолог.

Ранее диетолог Ольга Лушникова рассказала, какие витамины и микроэлементы содержит чайный гриб, а также каким образом он уничтожает патогенные бактерии.