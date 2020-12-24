Диетолог рассказала, какой алкоголь полезно запивать водой

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Чтобы опьянение наступало медленнее, а похмельный синдром наутро был меньше, некоторые алкогольные напитки стоит разбавлять или запивать водой. Эта жидкость также снизит пагубное воздействие спиртного на организм. Об этом NEWS.ru рассказала диетолог Дарья Русакова.

До новогодних праздников уже остались считаные дни. И помимо планирования праздничного меню, жителям нашей страны стоит запастись водой. Тех россиян, кто во время застолья будет пить слабоалкогольные напитки, она спасёт от быстрого опьянения и тяжёлого похмелья. По словам врача, воду также можно заменить несладкими напитками — эффект будет тот же.

Вино и шампанское можно разбавлять или запивать водой. Потому что вода является хорошим растворителем, она обладает мочегонным эффектом и выводит все вредные вещества. Её также можно заменить любым напитком, не содержащим сахар. Если человеку некомфортно запивать алкоголь таким способом, можно просто пить воду или напитки в перерывах между принятием пищи, — пояснила Дарья Русакова.

По словам диетолога, это правило не работает для крепкого алкоголя. Такие горячительные напитки лучше правильно закусывать, чтобы защитить слизистую оболочку желудочно-кишечного тракта. Это можно сделать с помощью продуктов, содержащих белки и жиры (салаты, мясная и сырная тарелки).

Как писал NEWS.ru ранее, нарколог сообщила о заболеваемости россиянок латентным алкоголизмом. По мнению научного сотрудника отделения амбулаторной медицинской реабилитации филиала НМИЦПН имени В. П. Сербского Ольги Коротиной, женщинам для опьянения нужна небольшая доза горячительных напитков, нежели мужчинам. Благодаря этому у дам создаётся иллюзия, что минимальное количество алкоголя — это допустимо и не вредно. На самом деле такой подход приводит к зависимости, считает специалист.