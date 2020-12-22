Нарколог рассказала о заболеваемости россиянок латентным алкоголизмом

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Женщины склонны к латентному алкоголизму. Основная причина в том, что дамам для опьянения нужно меньше алкоголя, чем мужчинам. Это создаёт у них иллюзию безопасности потребления небольших доз, которые на деле приводят к зависимости, рассказала NEWS.ru научный сотрудник отделения амбулаторной медицинской реабилитации филиала НМИЦПН имени В. П. Сербского Ольга Коротина.

Когда женщины принимают алкоголь, у них происходит так называемое положительное подкрепление. То есть они запоминают это состояние — выпили и им станет немножечко легче. Хотя на самом деле это совсем не так. Поэтому женщины чаще прибегают к лёгким алкогольным напиткам для того, чтобы почувствовать какой-то подъём настроения или «отвлечься» от насущных проблем. Если мужчины алкоголизируются основательно, то многие женщины — латентные алкоголики, которые в результате иногда переходят на тяжёлую стадию заболевания, — отметила она.

Социальные последствия женского алкоголизма сильнее, чем от мужского. Это связано с тем, что от женщин в большей мере зависит воспитание детей, подчеркнул специалист.

Ранее NEWS.ru писал о регионах России с самыми пьющими женщинами. Наибольшая доля представительниц слабого пола, потребляющих алкоголь более установленной нормы (свыше 84 граммов в неделю в пересчёте на этанол), отмечается в Еврейской автономной области, Чукотском автономном округе и Архангельской области.