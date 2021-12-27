Диетолог рассказала, как правильно пить спиртное в Новый год

Перед распитием алкогольных напитков в новогоднюю ночь стоит подготовить организм к застолью: пить больше воды, поужинать лёгкой едой и заранее выпить 30 граммов спиртного, рассказала «Радио 1» диетолог Елена Соломатина. Она также порекомендовала закусывать спиртное чем-то вяжущим, чтобы сдерживать всасывание алкоголя.

31 декабря нужно немного скорректировать свой рацион. Во-первых, пить больше воды, потому что алкоголь обезвоживает, во-вторых, поужинать лёгкой едой, можно даже овсяной кашей, в-третьих, лучше 30 грамм алкоголя выпить заранее, за час до застолья. В новогоднюю ночь желательно не смешивать алкогольные напитки. Закусывать лучше чем-то вяжущим, чтобы сдержать всасывание алкоголя, это может быть картофельный салат. Сладкое не будет сдерживать всасывание алкоголя, — пояснила Соломатина.

Она порекомендовала пить алкоголь дробными порциями и периодически выходить на улицу, чтобы подышать свежим воздухом. Чтобы побороть похмелье, диетолог посоветовала пить больше воды, желательно с лимоном, или овощные соки. Для нормализации кислотно-щелочного баланса Соломатина предложила россиянам выпить наутро после праздника капустный рассол, так как в нём содержится больше витамина С, чем в самой капусте.

Витамин С — наш главный антиоксидант, также он разжижает кровь. Капуста должна быть малосольной, иначе соль будет задерживать жидкость. Также в рассоле содержится янтарная кислота, многим с похмелья просто помогает таблетка янтарной кислоты, — резюмировала она.

Ранее нарколог Евгений Брюн дал советы, как справиться с похмельем после Нового года. Врач не рекомендовал опохмеляться алкоголем. Он также посоветовал не использовать аспирин людям с болезнями желудка.