Диетолог перечислила, какие продукты нельзя есть в жару Диетолог Ивашкевич: в жаркую погоду может быть опасно употреблять мороженое

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В жаркую погоду может быть опасно употреблять мороженое людям, страдающим диабетом и гипертонией, рассказала NEWS.ru диетолог, нутрициолог Анна Ивашкевич. По ее словам, молочные продукты тяжело перевариваются организмом, поэтому их стоит употреблять в умеренном количестве.

Организм тяжело переваривает молочную продукцию, например мороженое, которое также является высококалорийным продуктом с большим количеством сахара, так что перебарщивать с ним тоже не стоит. Также стоит отметить, что в жаркую погоду вообще не стоит переедать. Наш организм тоже выделяет тепло, и, когда мы употребляем много жирной, калорийной пищи, теплоотдача увеличивается, тем самым человеку становится еще жарче, — рассказала Ивашкевич.

Врач посоветовала есть продукты с большим количеством жидкости, например огурцы или арбузы, но в умеренных количествах, примерно 500 грамм за раз. По ее словам, регулярное употребление клетчатки, которая содержится в овощах и фруктах, — это прекрасная составляющая регулярной диеты.

Кофеин стимулирует мочеиспускание, и, если человек пьет кофеиносодержащие напитки — кофе, энергетики, — после этого нужно выпивать один-два стакана воды, чтобы поддерживать свой водный баланс. В жару это особенно важно. Также в жаркую погоду не стоит пить больше двух стаканов солевых напитков, например минералки, — добавила Ивашкевич.

Ранее диетолог Гинзбург призвал отказаться от мяса и соленых продуктов в жару, особенно это касается людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями и проблемами в почках. Эксперт напомнил, что мясо быстро портится при высокой температуре воздуха, а это может привести к пищевому отравлению.