Диетолог рассказала, сколько яиц можно за раз съесть на Пасху Диетолог Соломатина: на Пасху нужно съесть максимум два яйца без вреда для здоровья

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На завтрак на Пасху не стоит объедаться большим количеством яиц, достаточно съесть всего одно-два без вреда для здоровья, рассказала NEWS.ru диетолог Елена Соломатина. По ее словам, особенно не стоит переедать людям, соблюдавшие пост до праздника, так как после ограничений организму нужно заново привыкнуть к нормальному количеству пищи.

Как правило, во время поста человек ограничивает себя в продуктах животного происхождения, и ферментативная система начинает работать по-другому. Поэтому сразу наедаться такими продуктами не стоит, однако яйца перевариваются легко и просто, это не шашлык. Для здорового человека нормой является одно-два яйца в день. Пару яиц за раз можно съесть, но лучше одно съесть на завтрак и одно на обед. Здесь играет роль общая калорийность и той еды, которую человек предполагает съесть в течение дня, — сказала Соломатина.

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