Диетолог назвала продукты, повышающие риск развития диабета

Для профилактики диабета необходимо минимизировать количество быстрых углеводов, поступающих в организм. Об этом «Народным новостям» рассказала врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Марина Макиши.

Это все виды белой пшеничной муки, все продукты, которые содержат добавленный сахар, все виды полуфабрикатов быстрого приготовления, каши быстрого приготовления, хлопья и мюсли, — цитирует её издание.

Макиши рассказала, что риск возникновения болезни в значительной степени возрастает после 40 лет. При этом в зоне риска находятся люди, страдающие от излишнего веса. Поэтому, помимо отказа от быстрых углеводов, необходимо увеличить физическую активность.

Она добавила, что диабетом может заболеть каждый, кто не следит за питанием и имеет лишний вес.

Ранее сообщалось, что при умеренном потреблении пива у мужчин снижается риск развития диабета. Учёные пояснили, что у тех, кто полностью отказывается от алкоголя, значительно чаще возникают нарушения регуляции глюкозы.

Пожилым людям «очень небольшое количество» пива полезно для снижения риска переломов, поскольку в нём присутствуют соединения, которые укрепляют кости и зубы.