Диетическая лепешка с кабачком и сыром: легко и без муки!

Тяга к чему-то мучному, но строгий подсчет калорий или просто желание питаться легче? Эта чудесная лепешка — ваш идеальный выход! Основанная на сочном кабачке и ароматном сыре, она покоряет нежной текстурой внутри и аппетитной корочкой снаружи, даря насыщение без тяжести и лишних калорий. Никакой муки — только польза и вкус!

Натрите молодой кабачок на крупной терке, щедро посолите и оставьте на 10 минут. Тщательно отожмите массу, удалив максимум влаги. Смешайте кабачок с тертым сыром (идеально подойдет моцарелла или сулугуни), добавьте яйцо, щепотку соли, молотый перец и любимые сушеные травы по вкусу (орегано, базилик). Хорошо перемешайте до однородности. Разогрейте сковороду с антипригарным покрытием, сбрызните минимальным количеством масла. Выложите смесь, формируя круглую лепешку средней толщины. Обжаривайте на среднем огне под крышкой 4–5 минут до золотистой корочки, аккуратно переверните и готовьте еще 3–4 минуты. Подавайте теплой, наслаждаясь нежностью кабачка и тягучестью сыра в этой удивительно легкой и вкусной альтернативе традиционной выпечке!