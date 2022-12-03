Девушка журналиста Коростелева объявила об уходе с «Дождя» Продюсер Дарина Лукутина объявила об уходе с «Дождя»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Продюсер телеканала «Дождь» (внесен в реестр СМИ-иноагентов) Дарина Лукутина объявила об уходе с должности вслед за уволенным ведущим Алексеем Коростелевым, который по совместительству является ее молодым человеком. На своей странице в Facebook (деятельность соцсети в РФ запрещена) она подчеркнула, что журналист в рамках разговора об оснащении ВС РФ оговорился из-за напряжения от приходящих новостей. Лукутина заявила, что не понимает, как можно было пожертвовать сотрудником, чтобы «понравиться другому государству».

Его фраза в прямом эфире трактована не так и звучать она должна была иначе. Леша один из самых порядочных людей, которого я знаю, и нет никаких сомнений, что здесь произошел симбиоз всего — прямой эфир, стресс, усталость и постоянное напряжение от приходящих ежедневно новостей. <...> Я не понимаю, как можно пожертвовать сотрудником, чтобы понравиться какому-то государству, еще до того, как это государство потребовало такой жертвы. В таком контексте и я себя сейчас не вижу, — написала продюсер.

Также она поблагодарила всех зрителей телеканала «Дождь», которые поддержали Коростелева после его увольнения.

Накануне «Дождь» уволил ведущего Алексея Коростелева, который заявил о «помощи российским солдатам с элементарными удобствами». Об отстранении журналиста от работы сообщила его коллега Екатерина Котрикадзе, попытавшаяся оправдать «Дождь» в том, что СМИ не занимается поддержкой военных ВС РФ. Она назвала высказывание Коростелева недопустимым, а также уточнила, что в его словах сквозила двусмысленность. Вслед за Коростелевым об уходе с «Дождя» объявили журналисты Маргарита Лютова и Владимир Роменский.