16+

Рубрики

Медиа

Архив

Общество

В Росстате сообщили, в каких регионах дети реже ходят в детский сад

09:55, 02 декабря 2020
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Росстат назвал регионы России, в которых дети реже всего посещают детские сады, находясь на домашнем обучении. Первыми в списке оказались несколько северокавказских республик, Москва и Республика Тыва.

Как сообщили NEWS.ru в пресс-службе ведомства, хуже всех охвачена дошкольными образовательными учреждениями Республика Дагестан. Около 58% детей там не ходят в детские сады. На втором месте — Ингушетия. В регионе около 57% дошкольников не получают образование. На третьем расположилась Чечня. Около 42% детей в возрасте от 3 до 6 лет там не ходят в садик. Замыкает список Москва и Тува. В регионах не посещают образовательные учреждения 32% и 31% детей соответственно.

В Росстате также назвали регионы, где охват дошкольными учреждениями наиболее широкий. Среди лидеров — Волгоградская область и Чукотка. По данным ведомства, около 100% детей в этих регионах получают дошкольное образование. Также охотно отдают в садик детей жители Удмуртии — 99,5%, Архангельской области — 98,5%, Коми — 98,2,%, Мурманской области — 98%.

Всего в России 84,9% детей возрасте 3–6 лет посещают дошкольные образовательные учреждения. Представители ведомства сообщили, что из всех воспитанников детских садов 51,7% — мальчики, а 48,3% — девочки.

Для формирования коммуникативных навыков детям с 4–5 лет полезно посещать сад, сообщила в беседе с NEWS.ru детский психолог Ирина Терентьева. По словам эксперта, ребёнок готов социализироваться после прохождения кризиса трёх лет. Если отдать чадо в садик у родителей возможности нет, тогда необходимо создать ему полноценный круг общения вне дома. Например, сформировать его из соседских детей.

В российской столице действительно многие дети не посещают детский сад. Причин как минимум две, считает Терентьева. Во-первых, в городе высокий уровень жизни и многие могут позволить себе услуги няни. Во-вторых, очередь в детские сады здесь больше, чем в некоторых других регионах.

Ранее NEWS.ru писал, что Минтруд России подготовил проект об увеличении с 2021 года размера ежемесячной выплаты на детей от трёх до семи лет. Это касается семей, чей среднедушевой доход не превышает величину прожиточного минимума на душу населения.

Yandex news

Добавить наши новости в избранные источники

Добавить
News.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео