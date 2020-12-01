В Росстате сообщили, в каких регионах дети реже ходят в детский сад

https://static.news.ru/photo/024a43bc-2b00-11eb-a3ac-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Росстат назвал регионы России, в которых дети реже всего посещают детские сады, находясь на домашнем обучении. Первыми в списке оказались несколько северокавказских республик, Москва и Республика Тыва.

Как сообщили NEWS.ru в пресс-службе ведомства, хуже всех охвачена дошкольными образовательными учреждениями Республика Дагестан. Около 58% детей там не ходят в детские сады. На втором месте — Ингушетия. В регионе около 57% дошкольников не получают образование. На третьем расположилась Чечня. Около 42% детей в возрасте от 3 до 6 лет там не ходят в садик. Замыкает список Москва и Тува. В регионах не посещают образовательные учреждения 32% и 31% детей соответственно.

В Росстате также назвали регионы, где охват дошкольными учреждениями наиболее широкий. Среди лидеров — Волгоградская область и Чукотка. По данным ведомства, около 100% детей в этих регионах получают дошкольное образование. Также охотно отдают в садик детей жители Удмуртии — 99,5%, Архангельской области — 98,5%, Коми — 98,2,%, Мурманской области — 98%.

Всего в России 84,9% детей возрасте 3–6 лет посещают дошкольные образовательные учреждения. Представители ведомства сообщили, что из всех воспитанников детских садов 51,7% — мальчики, а 48,3% — девочки.

Для формирования коммуникативных навыков детям с 4–5 лет полезно посещать сад, сообщила в беседе с NEWS.ru детский психолог Ирина Терентьева. По словам эксперта, ребёнок готов социализироваться после прохождения кризиса трёх лет. Если отдать чадо в садик у родителей возможности нет, тогда необходимо создать ему полноценный круг общения вне дома. Например, сформировать его из соседских детей.

В российской столице действительно многие дети не посещают детский сад. Причин как минимум две, считает Терентьева. Во-первых, в городе высокий уровень жизни и многие могут позволить себе услуги няни. Во-вторых, очередь в детские сады здесь больше, чем в некоторых других регионах.

Ранее NEWS.ru писал, что Минтруд России подготовил проект об увеличении с 2021 года размера ежемесячной выплаты на детей от трёх до семи лет. Это касается семей, чей среднедушевой доход не превышает величину прожиточного минимума на душу населения.