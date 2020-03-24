https://static.news.ru/photo/7825f85e-6dde-11ea-be4d-fa163e074e61_660.jpg Анна Кузнецова Фото: deti.gov.ru

Уполномоченный по правам ребёнка при президента Анна Кузнецова обратилась к министру труда и социальной защиты Антону Котякову с сообщением о проблемах с ВИЧ. Она заявила, что недопустимо нарушать права детей с ВИЧ на получение государственной помощи из-за отсутствия у них справки об инвалидности.

В её аппарат поступают сообщения о подобных проблемах от родителей, предаёт ТАСС. Люди жалуются, что права детей с вирусом иммунодефицита человека во многих регионах ограничены, по сравнению с инвалидами.

По закону такие дети должны получать пенсию, пособие и меры поддержки, аналогичные предоставляемым инвалидам. При этом они не получают инвалидность. Кроме того, люди жалуются, что механизмы получения льгот часто не учитывают наличие врачебной тайны.

Омбудсмен считает сложившуюся ситуацию нарушением прав несовершеннолетних и закона о предупреждении распространения ВИЧ.

Как писал NEWS.ru, в 2019 году в России выявили более 80 тысяч ВИЧ-инфицированных. При этом, заявили в Минздраве, в стране началось снижение темпов прироста заболеваемости.