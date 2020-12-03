Детский омбудсмен Крыма призвала отменить изъятие из семьи 15 детей

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Уполномоченный по правам ребёнка в Крыму Ирина Клюева попросила руководство администрации Симферопольского района отменить решение об изъятии 15 детей из многодетной семьи до получения результатов проверок силовиками и психологических экспертиз.

Накануне органы опеки изъяли 15 приёмных детей из семьи Тоцких в селе Дубки Симферопольского района из-за якобы ненадлежащего исполнения приёмными родителями обязанностей. Региональное управление СК РФ начал проверку инцидента. Детский омбудсмен в РФ Анна Кузнецова сочла действия местных властей необоснованными, пишет РИА Новости.

Я хотела бы отдельно обратиться к главе администрации Симферопольского района [Крыма] и попросить его прислушаться к рекомендациям <...> Дети должны встречать день святого Николая и Новый год, Рождество в кругу своих близких, дома. Именно в его полномочиях отменить своё постановление до того, как свои выводы сделают правоохранители и будут даны результаты независимой психологической экспертизы, — отметила Клюева.

В настоящее время в семье находятся пять детей из 15, ещё проходят лечение в больницах по разным показаниям, пятерых изъяли.

Накануне два законопроекта, регулирующих механизм изъятия детей из семьи, отозвали из Государственной думы после консультаций. Их хотят переработать и объединить в новый документ. Одну из правовых инициатив разрабатывала группа сенаторов во главе с Еленой Мизулиной. В рамках этого законопроекта допускалось изымать детей из семьи при наличии доказанной вины родителей в совершении противоправного деяния на основании решения суда о лишении родительских прав, писал NEWS.ru.