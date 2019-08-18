Воспитанники детского лагеря в городе Иннополисе под Казанью доставлены в больницу с подозрением на отравление, сообщила заместитель главы пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова.
По её словам, всего пострадали четыре ребёнка. Врачи оценивают их состояние как стабильное, пациенты находятся под наблюдением специалистов, передаёт
В настоящий момент в учреждение направляются специалисты Роспотребнадзора.
Ранее News.ru писал, что семь детей получили пищевое отравление в детском лагере в Коломенском районе Подмосковья. Об этом сообщили в экстренных службах. Все они были госпитализированы.