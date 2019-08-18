https://static.news.ru/photo/9cb2c756-c1cc-11e9-a77b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Воспитанники детского лагеря в городе Иннополисе под Казанью доставлены в больницу с подозрением на отравление, сообщила заместитель главы пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова.

По её словам, всего пострадали четыре ребёнка. Врачи оценивают их состояние как стабильное, пациенты находятся под наблюдением специалистов, передаёт ТАСС .

В настоящий момент в учреждение направляются специалисты Роспотребнадзора.

Ранее News.ru писал, что семь детей получили пищевое отравление в детском лагере в Коломенском районе Подмосковья. Об этом сообщили в экстренных службах. Все они были госпитализированы.