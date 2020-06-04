Десятки деревьев повалены в Москве из-за аномальных дождей

https://static.news.ru/photo/99933db4-a630-11ea-bb21-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Около 50 деревьев было повалено в Москве за минувшие сутки. Причиной тому послужило размытие грунта аномально сильными дождями.

В результате падения деревьев получили повреждения более двух десятков автомобилей. Пострадавших среди жителей столицы нет, рассказал «Интерфаксу» источник, знакомый с ситуацией.

По словам собеседника, в Москве было ликвидировано несколько крупных скоплений дождевой воды. Самые крупные из них образовались на северо-востоке столицы.

Согласно прогнозам синоптиков, дожди в Москве будут продолжаться до конца недели. При этом температура воздуха будет расти и в воскресенье должна достичь 25–27 градусов.

Как писал NEWS.ru, в Гидрометцентре непогоду в столице объяснили столкновением тёплого и холодного фронтов в верхних слоях атмосферы.