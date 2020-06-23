Десятая часть табака в России продавалась с нарушениями

https://static.news.ru/photo/00368456-b557-11ea-ac65-fa163e074e61_660.jpg Фото: Feng Zi/Color China Photo/Global Look Press

Роспотребнадзор сообщил о нарушениях, которые специалисты ведомства обнаружили на рынке табачной продукции в ходе инспекций. 11,3% товаров продавалось с нарушениями.

Среди импортной продукции этот показатель составляет 48,2%, передаёт ТАСС. Сотрудники службы проверили 6,5 млн единиц товара, 851 531 пачка была изъята. Продавцы получили больше девяти тысяч штрафов из-за нарушений, связанных с маркировкой. 48 дел были переданы в следственные органы.

В течение первого квартала 2020 года представители Роспотребнадзора проверили 7358 магазинов, в каждом четвёртом нашли нарушения.

В ведомстве напомнили, что с 1 июля 2019 года вся продаваемая в РФ табачная продукция должна быть промаркирована, а с 1 июля 2020 покупатель получит право проверять маркировку через приложение «Честный знак» прямо в торговой точке.

Ранее NEWS.ru писал, что россияне за время карантина стали отдавать предпочтение более дешёвым маркам сигарет. Средний чек покупки табачных изделий в мае составил 152 рубля, что на 15% меньше, чем за аналогичный период минувшего года.

Это означает, что россияне больше покупали недорогие сигареты. Но при этом объёмы продаж табачных изделий выросли на 1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В апреле этот показатель превышал прошлогодний на 2%, в I квартале — на 10%.