Десерт без духовки за 15 минут! Варим чумовой шоколадный пудинг из детства! Иногда хочется чего-то шоколадного, но не готового из коробки. Этот пудинг — как десерт из детства, но с минимумом усилий, плотной текстурой и насыщенным вкусом. Варится в одной кастрюле, не требует выпечки.

Ингредиенты

Молоко — 1 л

Мука пшеничная — 1 ст. л.

Крахмал — 2 ст. л.

Сливки — 0,5 стакана

Какао — 3 ст. л.

Черный шоколад — 100 г

Сахар — 1 стакан

Желток — 1 шт.

Приготовление

Влейте сливки в молоко и поставьте кастрюлю на средний огонь. Добавьте муку, крахмал, какао, сахар и желток, всё хорошо размешайте венчиком. Варите, постоянно помешивая, чтобы не образовались комки Через 15 минут масса загустеет — должна получиться гладкая текстура. Разлейте горячий пудинг по креманкам или чашкам. Остудите при комнатной температуре, затем уберите в холодильник на 2–3 часа

На выходе — красивый, кремовый пудинг с ярким шоколадным вкусом.

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