Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
08 июля 2025 в 07:30

Десерт без духовки за 15 минут! Варим чумовой шоколадный пудинг из детства

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Десерт без духовки за 15 минут! Варим чумовой шоколадный пудинг из детства! Иногда хочется чего-то шоколадного, но не готового из коробки. Этот пудинг — как десерт из детства, но с минимумом усилий, плотной текстурой и насыщенным вкусом. Варится в одной кастрюле, не требует выпечки.

Ингредиенты

  • Молоко — 1 л
  • Мука пшеничная — 1 ст. л.
  • Крахмал — 2 ст. л.
  • Сливки — 0,5 стакана
  • Какао — 3 ст. л.
  • Черный шоколад — 100 г
  • Сахар — 1 стакан
  • Желток — 1 шт.

Приготовление

  1. Влейте сливки в молоко и поставьте кастрюлю на средний огонь. Добавьте муку, крахмал, какао, сахар и желток, всё хорошо размешайте венчиком. Варите, постоянно помешивая, чтобы не образовались комки
  2. Через 15 минут масса загустеет — должна получиться гладкая текстура. Разлейте горячий пудинг по креманкам или чашкам. Остудите при комнатной температуре, затем уберите в холодильник на 2–3 часа

На выходе — красивый, кремовый пудинг с ярким шоколадным вкусом.

Ранее мы делились простым рецептом десерта из ряженки! Желешка, которая покорит всех.

десерты
шоколад
пудинги
сладости
простой рецепт
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Очевидец раскрыл детали происшествия с самолетом в Казани
«Светлая память»: Орбакайте вышла с известием о смерти близкого друга
В МГУ объяснили, зачем Трампу нужен союз с Россией
Назван размер семейной налоговой выплаты на 2026 год
Политолог предсказал борьбу Израиля и Украины за американское оружие
«Готовиться к худшему»: в Москве жестко отреагировали на планы Запада
В Сети появились кадры драки в парламенте Армении
Российскому музыканту пригрозили снайперами на крыше
Стоматолог назвала причины комы ребенка после наркоза в Подмосковье
У летевшего в Москву российского самолета произошла течь топлива
«Ни рубля не вложили»: в АТА резко ответили Абхазии на критику туристов РФ
Королевская семья Британии: новости, террористы охотятся на Гарри и Меган
«Будут прятаться»: раскрыта судьба ТЦК на Украине после российских атак
«Земля горит под ногами»: в Японии высмеяли мольбы Зеленского к США
Бизнесмен из ХМАО незаконно наловил несколько тонн рыбы
Напавший с ножом на учителя россиянин вернулся домой после лечения
В АТОР раскрыли, сколько россиян пострадали из-за авиационного хаоса
Стали известны итоги встречи и. о. главы Минтранса с думскими фракциями
В петербургской подземке сняли с рельсов неисправный состав
В МГУ указали на место G7 после досрочного отъезда Трампа с саммита
Дальше
Самое популярное
Устали просто жарить кабачки? Попробуйте этот рецепт!
Общество

Устали просто жарить кабачки? Попробуйте этот рецепт!

Путин озвучил сумму, собранную россиянами на поддержку СВО
Власть

Путин озвучил сумму, собранную россиянами на поддержку СВО

Этот уникальный рулет из лаваша — идеальная закуска для любого момента!
Общество

Этот уникальный рулет из лаваша — идеальная закуска для любого момента!

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.