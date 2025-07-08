Десерт без духовки за 15 минут! Варим чумовой шоколадный пудинг из детства! Иногда хочется чего-то шоколадного, но не готового из коробки. Этот пудинг — как десерт из детства, но с минимумом усилий, плотной текстурой и насыщенным вкусом. Варится в одной кастрюле, не требует выпечки.
Ингредиенты
- Молоко — 1 л
- Мука пшеничная — 1 ст. л.
- Крахмал — 2 ст. л.
- Сливки — 0,5 стакана
- Какао — 3 ст. л.
- Черный шоколад — 100 г
- Сахар — 1 стакан
- Желток — 1 шт.
Приготовление
- Влейте сливки в молоко и поставьте кастрюлю на средний огонь. Добавьте муку, крахмал, какао, сахар и желток, всё хорошо размешайте венчиком. Варите, постоянно помешивая, чтобы не образовались комки
- Через 15 минут масса загустеет — должна получиться гладкая текстура. Разлейте горячий пудинг по креманкам или чашкам. Остудите при комнатной температуре, затем уберите в холодильник на 2–3 часа
На выходе — красивый, кремовый пудинг с ярким шоколадным вкусом.
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