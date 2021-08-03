Десантники получат новейшие броневики «Тайфун-ВДВ»

В ближайшее время первая партия новейших бронеавтомобилей «Тайфун-ВДВ» поступит в воздушно-десантные войска. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

В настоящее время бронеавтомобиль К-4386 «Тайфун-ВДВ» производства «Ремдизеля» принят на снабжение Воздушно-десантных войск России. В ближайшее время ВДВ планируется передать первую серийную партию этих машин, — рассказал собеседник агентства.

Он также отметил, что вторую партию броневиков планируется поставит в войска в 2022 году.

«Тайфун-ВДВ» имеет двигатель КамАЗ-650.10–350, мощность которого составляет 350 лошадиных сил. Он способен развивать скорость до 100 километров в час, запас хода превышает тысячу километров.

На броневике установлен дистанционно-управляемый модуль с 30-миллиметровой пушкой. Она способна вести стрельбу в движении в любое время суток и в сложных погодных условиях.

Принятие военной техники на снабжение подразумевает, что учебные заведения Минобороны готовят для неё кадры, а воинские части имеют всё необходимое для её эксплуатации.

Ранее сообщалось, что российский лёгкий плавающий танк «Спрут-СДМ1» успешно прошёл первый этап государственных испытаний в Чёрном море. В ходе второго этапа танк должен будет продемонстрировать работу 125-миллиметровой самоходной противотанковой пушки 2С25, а также её использование в условиях штиля и волнения моря до трёх баллов.