Дерматолог рассказала, почему опасно фотографироваться в осенних листьях Дерматолог Филева: опавшая листва может заразить человека столбняком

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Фотосессия с осенней листвой может нанести вред здоровью, рассказала в беседе с LIFE.ru врач-дерматовенеролог Александра Филева. По ее словам, опавшие листья могут заразить человека столбняком или гельминтами, а также содержать опасную для организма черную плесень.

Как пояснила специалист, листья в лесу или парке зачастую загрязнены шерстью и частицами экскрементов животных, которых хозяева выводят на прогулку. Также в листве может оказаться мусор, который может серьезно поранить руки, и хорошо, если дело закончится обычным порезом, а не попаданием в рану столбнячной палочки.

Кроме того, врач напомнила, что в отсыревшей под осенними дождями листве происходит активное размножение различных грибков, в частности, аспергиллы, известной как черная плесень.

У людей со сниженным иммунитетом, онкологическими и хроническими респираторными заболеваниями грибки могут вызвать аспергиллез — заболевание, поражающее легкие, кожу, внутренние органы, — предупредила медик.

Обезопасить себя от этих неприятностей можно, если во время прогулки или фотосессии собирать листья в сухую погоду, не трогать грязными руками лицо и не тереть глаза, а вернувшись домой, первым делом тщательно вымыть руки, посоветовала дерматолог. Также стоит взять на прогулку антигистаминные препараты и дезинфицирующие средства, которыми можно быстро обработать порез.

Ранее врач Елена Малышева рассказала, что осенью некоторые россияне начинают страдать от аллергии, что связано с активным опаданием листвы. Со временем аллергия может перейти в бронхиальную астму, требующую лечения с ингаляторами.