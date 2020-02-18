Госдума в третьем чтении одобрила законопроект по обеспечению школьников горячим питанием. Средства на это будут выделяться из федерального, регионального и муниципального бюджетов.
Инициативу по выдаче бесплатных обедов выдвинул российский президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию. Согласно указу, в меню обязательно должны входить одно горячее блюдо и один горячий напиток. Ответственными за обеды школьников будут назначены учредители образовательных заведений.
Ранее NEWS.ru писал, как Путин принимал решение о предоставлении гарантий обеспечения младшеклассников горячим питанием. По его словам, это было сложно.
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