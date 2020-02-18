https://static.news.ru/photo/51b54b7a-526d-11ea-86f2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Госдума в третьем чтении одобрила законопроект по обеспечению школьников горячим питанием. Средства на это будут выделяться из федерального, регионального и муниципального бюджетов.

Инициативу по выдаче бесплатных обедов выдвинул российский президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию. Согласно указу, в меню обязательно должны входить одно горячее блюдо и один горячий напиток. Ответственными за обеды школьников будут назначены учредители образовательных заведений.

Ранее NEWS.ru писал, как Путин принимал решение о предоставлении гарантий обеспечения младшеклассников горячим питанием. По его словам, это было сложно.