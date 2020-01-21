https://static.news.ru/photo/ed381c24-3cda-11ea-9246-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Представители партии ЛДПР внесли в нижнюю палату парламента предложение отпускать на пенсию родителей, на чьём попечении находятся четверо и более детей, на пять лет раньше.

Авторы инициативы уточняют, что все дети должны быть рождены в одном браке, таким образом в данную категорию граждан попадают около 230 тысяч российских семей. На реализацию данной меры понадобится около 80 миллионов рублей в год дополнительно, если исходить из среднего размера пенсии в 14,5 тысяч рублей, передаёт Deita.

На данный момент в правительстве ответили отказом на данное предложение из-за отсутствия источника финансирования.

Как писал NEWS.ru ранее, из-за повышения пенсионного возраста в этом году на заслуженный отдых не выйдут 800 тысяч россиян. Зампред президиума Союза пенсионеров России Людмила Пискунова считает, что Пенсионный фонд России (ПФР) сможет сэкономить на этом немало денег.