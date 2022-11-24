Депутаты предложили штрафовать россиян за неправильный выгул собак «Известия»: в России могут ввести штраф за нарушение правил выгула опасных пород собак

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Группа депутатов ЛДПР заявила о намерении внести в Госдуму законопроект, предусматривающий введение наказания за выгул опасных пород собак без поводка и ошейника. В случае признания вины, с хозяев животных взыщут от одной до трех тысяч рублей. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на документ. Изменения предлагается ввести в рамках законопроекта «Об изменениях в КоАП РФ».

Сейчас запрет на выгул потенциально опасных пород собак без намордника и поводка в общественных местах установлен лишь в отдельных субъектах РФ на уровне регионального или местного законодательства, а меры ответственности за нарушение не прописаны практически нигде, — говорится в пояснительной записке к документу.

Депутаты отмечают, что в 2022 году было зафиксировано более 42 тысяч случаев нападения собак на людей. По словам заместителя руководителя фракции ЛДПР в Госдуме Ярослава Нилова, законопроект будет внесен в Госдуму после получения отзыва правительства РФ. В пресс-службе кабмина сообщили, что соответствующая инициатива к ним не поступала.

Как рассказал «Известиям» заместитель главы комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов, в ближайшее время власти планируют ввести административную ответственность за укусы любых собак, а не только опасных пород. Размер штрафа в данном случае может достигать 200 тысяч рублей.

Мы не делим собак на опасных или безопасных, потому что бывают опасные хозяева, а не собаки. У нерадивого владельца любое животное может представлять опасность, — сказал Бурматов.

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