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Депутаты поддержали запрет избираться за поддержку Навального в Интернете

13:33, 25 мая 2021

Депутаты Государственной думы приняли во втором чтении законопроект, который запрещает избираться гражданам, поддержавшим организации, признанные властями экстремистскими. Они также одобрили поправки, ограничивающие избирательные права тех, кто поддержал такие объединения в Сети, передаёт ТАСС.

Кроме того, парламентарии приняли поправку, которая распространяет действие проекта на выборы всех уровней, а не только на Госдуму.

Если документ примут, граждане, которых власти признают причастными к подобным организациям, в течение трёх лет с момента ликвидации организации не смогут участвовать в выборах в качестве кандидатов. Учредителям и руководителям объединений запретят занимать выборные должности на пять лет.

Если проект закона будет принят, то путь во власть может быть отрезан всем сторонникам оппозиционера Алексея Навального, причастным к деятельности его бывших региональных штабов, внесённых в перечень организаций, причастных к терроризму и экстремизму.

Для принятия документ должен пройти третье чтение в Госдуме, получить одобрение Совета Федерации и подпись президента.

Законопроект о запрете избираться гражданам, причастным к деятельности экстремистских или террористических организаций, внесли в Госдуму 4 мая. Изначально он предусматривал введение ограничения только на выборах в ГД, но затем был расширен на все голосования. Авторами документа стала группа депутатов, в том числе председатель думского комитета по безопасности и противодействию коррупции единоросс Василий Пискарёв. Накануне Клишас и депутат Госдумы Павел Крашенинников внесли в него поправки, которые запрещают избираться в том числе тем, кто «выражал поддержку» экстремистским организациям.

16 апреля прокуратура Москвы обратилась в суд с иском о признании экстремистскими организациями признанных властями «иноагентами» Фонда борьбы с коррупцией и Фонда защиты прав граждан, а также сети штабов Навального. В ведомстве считают, что участники этих организаций ставят целью изменение конституционного строя, в том числе путём осуществления цветной революции, а руководство ими осуществляют иностранные и международные фонды, деятельность которых на территории РФ признана нежелательной. Деятельность организаций была приостановлена, а сторонники Навального объявили о роспуске штабов в регионах.

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