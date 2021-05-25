Депутаты поддержали запрет избираться за поддержку Навального в Интернете

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Депутаты Государственной думы приняли во втором чтении законопроект, который запрещает избираться гражданам, поддержавшим организации, признанные властями экстремистскими. Они также одобрили поправки, ограничивающие избирательные права тех, кто поддержал такие объединения в Сети, передаёт ТАСС.

Кроме того, парламентарии приняли поправку, которая распространяет действие проекта на выборы всех уровней, а не только на Госдуму.

Если документ примут, граждане, которых власти признают причастными к подобным организациям, в течение трёх лет с момента ликвидации организации не смогут участвовать в выборах в качестве кандидатов. Учредителям и руководителям объединений запретят занимать выборные должности на пять лет.

Если проект закона будет принят, то путь во власть может быть отрезан всем сторонникам оппозиционера Алексея Навального, причастным к деятельности его бывших региональных штабов, внесённых в перечень организаций, причастных к терроризму и экстремизму.

Для принятия документ должен пройти третье чтение в Госдуме, получить одобрение Совета Федерации и подпись президента.

Законопроект о запрете избираться гражданам, причастным к деятельности экстремистских или террористических организаций, внесли в Госдуму 4 мая. Изначально он предусматривал введение ограничения только на выборах в ГД, но затем был расширен на все голосования. Авторами документа стала группа депутатов, в том числе председатель думского комитета по безопасности и противодействию коррупции единоросс Василий Пискарёв. Накануне Клишас и депутат Госдумы Павел Крашенинников внесли в него поправки, которые запрещают избираться в том числе тем, кто «выражал поддержку» экстремистским организациям.

16 апреля прокуратура Москвы обратилась в суд с иском о признании экстремистскими организациями признанных властями «иноагентами» Фонда борьбы с коррупцией и Фонда защиты прав граждан, а также сети штабов Навального. В ведомстве считают, что участники этих организаций ставят целью изменение конституционного строя, в том числе путём осуществления цветной революции, а руководство ими осуществляют иностранные и международные фонды, деятельность которых на территории РФ признана нежелательной. Деятельность организаций была приостановлена, а сторонники Навального объявили о роспуске штабов в регионах.