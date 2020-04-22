Депутаты обратились к Голиковой из-за домашнего насилия на изоляции

https://static.news.ru/photo/465dbf9e-842e-11ea-8da1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Patrick Pleul/ZB/Global Look Press

Депутаты Госдумы Оксана Пушкина, Ирина Роднина и Ольга Севастьянова заявили об увеличении числа обращений по поводу домашнего насилия в условиях самоизоляции. Авторы законопроекта о домашнем насилии обратились к вице-премьеру Татьяне Голиковой с просьбой срочно помочь в утверждении мер по защите пострадавших.

Среди прочего, предлагается не наказывать жертв семейных конфликтов за нарушение карантина. По словам Пушкиной, если бы закон о домашнем насилии был принят до наступления пандемии коронавируса, ситуация была бы лучше, сообщает РБК.

Сейчас надо срочно предпринять меры, которые мы указали в обращении. Прятать голову в песок — вредить людям. Кого мы обманываем, не признавая проблему, — отметила депутат.

Ранее NEWS.ru сообщал, что ситуация с отношением некоторых людей к самоизоляции в условиях пандемии COVID-19 пугает. Об этом заявил президент Российского медицинского общества, профессор, доктор медицинских наук Евгений Ачкасов. По его словам, когда бы ни закончилась эпидемия, у людей должно измениться сознание в отношении к подобным инфекциям и «сохранению себя».