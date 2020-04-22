Медик заявил о пугающей ситуации с людьми на самоизоляции

https://static.news.ru/photo/862e7d72-8422-11ea-835b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ситуация с отношением некоторых людей к самоизоляции в условиях пандемии COVID-19 пугает. Об этом заявил президент Российского медицинского общества, профессор, доктор медицинских наук Евгений Ачкасов.

По его словам, когда бы ни закончилась эпидемия, у людей должно измениться сознание в отношении к подобным инфекциям и «сохранению себя».

Меня пугает то, что во всём мире люди выходят в пикеты против самоизоляции. В России, у нас в Северной Осетии, сейчас в Соединённых Штатах. Что движет этими людьми — вот это очень сложно понять, — отметил профессор в эфире телеканала «Россия-1».

Ранее NEWS.ru сообщал, что власти 44 из 85 российских регионов ограничили свободу передвижения граждан, чтобы помешать распространению коронавирусной инфекции. Случаи заражения коронавирусом выявлены в каждом регионе России. Все субъекты объявили режим самоизоляции — рекомендательный или обязательный для населения.