Каждый второй регион РФ ограничил перемещения жителей из-за COVID-19

https://static.news.ru/photo/82936ec6-840d-11ea-8910-fa163e074e61_660.jpg Фото: Martyn Wheatley/Keystone Press Agency

Власти 44 из 85 российских регионов ограничили свободу передвижения граждан, чтобы помешать распространению коронавирусной инфекции: некоторые субъекты изолировали лишь отдельные населённые пункты, в других запреты заработали на всей территории.

Случаи заражения коронавирусом выявлены в каждом регионе России. Все субъекты объявили режим самоизоляции — рекомендательный или обязательный для населения.

Почти половина субъектов РФ ввела справки, маршрутные листы или иные обязательные документы для передвижения. При этом все больше регионов внедряют электронные пропуска. <...> В Кузбассе используют информационную систему, которая позволяет отслеживать соблюдение самоизоляции по геолокации, — сообщает РИА Новости.

Издание изучило заявления руководителей и нормативные акты регионов, принятые к 21 апреля.

Как писал NEWS.ru, более 52 тысяч россиян заразились коронавирусом, 456 погибли. Около трёх четвертей выявленных в стране случаев COVID-19 — в Москве и Подмосковье.

В мире число заражённых приблизилось к 2,5 миллиона человек. Погибли более 171 тысяч человек — в основном, жители США, Италии, Испании и Франции.