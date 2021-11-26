Депутаты не поддержали идею Глюкозы установить курилки в школах

Депутаты Госдумы высказались против идеи размещения курилок в школах. Они посчитали, что это будет поощрять вредные привычки, передаёт РИА Новости. Установить курилки в учебных заведениях предложила певица Глюкоза (Наталья Ионова). Она рассказала, что её дочь уже дважды выгоняли из школы за курение вейпа.

В школе следует прививать детям полезные привычки, а не поощрять вредные. И так как школа несёт ответственность за детей с того момента, как они заходят туда, она вправе и ограничивать их, — передаёт агентство слова первого зампредседателя комитета Госдумы по просвещению Яны Лантратовой.

Она добавила, что Ионова как мать защищает своего ребёнка, но курение вредит здоровью человека. По словам парламентария, легализация курилок в учебном заведении противоречит самому предназначению школы.

С ней согласился зампред комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный. Он заявил, что курилкам не место в школах, это дурной пример для детей.

Нет, я думаю, это не лучший способ воспитания — делать курилки в школах. Это однозначно должно быть запрещено, никакого курения, никакой возможности не должно быть, — заявил он.

Ионова в интервью YouTube-каналу «Джарахов» посетовала на то, что из школы детей не выпускают, хотя некоторые из них курят. Поэтому было бы логично сделать для них место для курения.

Певица призналась, что в юности её забрали в «Бутырку» из-за дела о наркотиках. По словам исполнительницы, в 15-летнем возрасте она встречалась с молодым человеком, который, как оказалось, занимался продажей запрещённых веществ. Глюкоза вспомнила, что многие из её окружения в то время принимали тяжёлые наркотики.

Ранее стало известно, что в России планируют разработать систему, которая позволит выявлять людей, курящих сигареты и вейпы в неположенных местах. Она будет определять сам факт курения на запрещённых территориях и отправлять информацию ответственным за безопасность.