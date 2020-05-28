Депутаты намерены ужесточить наказание за подделку избирательных документов

https://static.news.ru/photo/e8452f36-a0e9-11ea-b7de-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Депутаты Госдумы от КПРФ Николай Коломейцев и Юрий Синельщиков разработали новый законопроект. Согласно документу, уголовная ответственность за ненадлежащее исполнение обязанностей членами избирательных комиссий будет ужесточена.

В этой связи в законопроекте предлагается усилить уголовную ответственность за те деяния, которые совершают председатели избирательных комиссий, их заместители и члены комиссий; перевести в категорию тяжких преступления, предусмотренные частью первой ст. 142 УК РФ (фальсификация избирательных документов), ст. 142.1 УК РФ (фальсификация итогов голосования), частью первой и третьей ст. 142.2. УК РФ (незаконная выдача и получение избирательного бюллетеня для голосования на референдуме, в том числе совершенная группой лиц), — приводит слова из пояснительной записки РИА Новости.

Изменения будут внесены в Уголовный кодекс России. На сегодняшний день за фальсификацию документов предусмотрен штраф от 100 до 300 тысяч рублей. Его планируют увеличить с 500 тысяч рублей до одного миллиона. Помимо этого, также будет введена уголовная ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение членами избирательной комиссии своих обязанностей, которое повлекло совершение другими лицами преступлений в избирательной сфере.

NEWS.ru писал ранее, что ЦИК ждёт предложений по организации дистанционного голосования в регионах.