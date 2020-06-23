Депутат предложил выдавать молодожёнам социальное жильё

https://static.news.ru/photo/cc725b1a-b531-11ea-bb8d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Парам, которые вступили в брак, необходимо выдавать социальное жильё с возможностью его последующей приватизации, считает зампред комитета Госдумы по охране здоровья Николай Говорин. Его впечатлила «устрашающая» статистика разводов в России, и он убеждён, что государству необходимо бросить все силы на укрепление института брака.

У нас на 1000 браков, по крайней мере в Москве и Санкт-Петербурге, 650–700 разводов! Эти кредиты молодым — это ведь такая кабала на самом деле. Нужно им дать социальное жильё с возможностью последующей приватизации, если пара родит в нём второго ребёнка, — пояснил «Парламентской газете» Говорин.

Депутат также считает, что средствам массовой информации необходимо перестать пропагандировать праздный образ жизни. Говорин отметил, что семейные ценности закладываются в детстве, поэтому он предложил ввести в школах уроки по вопросам семейного воспитания.

Думаю, что я разработаю такую поправку, — пообещал он.

Как писал NEWS.ru, патриарх Московский и всея Руси Кирилл считает, что демографическая ситуация в России изменится к лучшему, когда граждане будут готовы отказаться от части личного благополучия ради семейных ценностей. Глава РПЦ также отметил, что в россиянах необходимо воспитывать стремление иметь большие семьи.

Ранее президент Владимир Путин, выступая с посланием к Федеральному собранию, выразил недовольство уровнем рождаемости в стране. Он заявил, что в 2024 году коэффициент рождаемости в России должен достичь 1,7 вместо нынешних 1,5. Для простого же воспроизводства населения (без прироста численности) необходим показатель 2,1.