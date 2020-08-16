Депутат назвал возможную дату и место прощания с Николаем Губенко

https://static.news.ru/photo/a0016d92-e078-11ea-937a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Церемония прощания с актёром, режиссёром и депутатом Мосгордумы Николаем Губенко, вероятно, состоится в театре «Содружество актёров Таганки» 19 августа. Об этом в разговоре с журналистами сообщил депутат Мосгордумы и член фракции КПРФ Леонид Зюганов.

Он отметил, что прощание, скорее всего, пройдёт на третий день после смерти актёра. Сердце Губенко остановилось 16 августа, в воскресенье. Об этом общественности сообщил председатель Мосгордумы Алексей Шапошников. Политик и кинодеятель не дожил один день до своего 79-го дня рождения.

По словам Зюганова, вопрос даты и места проведения прощания обсуждается со вдовой Губенко.

Конечно, там будет принимать участие и Дума. Наша просьба была озвучена, жизнь Губенко прошла в театре «Содружества актёров Таганки». Наверное, прощание будет там, — цитирует депутата РИА Новости.

Губенко основал театр «Содружества актёров Таганки» и с 1992 года был его руководителем. Как актёр он исполнил множество ролей в знаковых фильмах для истории отечественного кинематографа, в числе которых были «Застава Ильича» Марлена Хуциева, «Они сражались за Родину» Сергея Бондарчука и другие.

Как ранее писал NEWS.ru, президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью Губенко. О реакции главы государства на кончину артиста рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.