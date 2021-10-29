Депутат Мосгордумы: пенсионеров должны обеспечивать дети, а не государство

Депутат Мосгордумы Наталья Метлина от блока «Моя Москва» заявила, что властям следует отказаться от подхода, когда пожилым людям помогает государство. Она призвала переложить эту ответственность на детей пенсионеров и отметила, что ей надоело смотреть на «бесконечно стоящих с протянутой рукой пенсионеров». Об этом сообщает URA.RU.

Давайте требовать от тех людей, у которых есть дети, чтобы эти дети проявляли какую-то заботу о своих пожилых родителях, а не только государство, которое не просило их рожать, но, наверное, надо было думать о том, как ты будешь жить после 55–60 лет. Наболел этот бесконечный патернализм, — рассказала Метлина.

Она добавила, что раз пенсионеров постоянно обманывают на сотни тысяч и даже миллионы рублей, то у них есть накопления, а значит, эти люди не должны просить о надбавке к пенсии.

Ранее после призыва лидера партии «Справедливая Россия — За правду» Сергея Миронова к главе Пенсионного фонда России Андрею Кигиму уйти в отставку многие пользователи предложили ликвидировать орган в целом.

Многие отметили, что за последние несколько лет ситуация с пенсиями только ухудшилась. Некоторые призвали привлечь руководство ПФР к уголовной ответственности. При этом пользователи отметили, что нужно всех разогнать, а деньги раздать людям.