Депутат Милонов выступил против возвращения в России смертной казни

В России не надо восстанавливать смертную казнь, заявил NEWS.ru член фракции «Единая Россия» Виталий Милонов. По его мнению, это не делает общество гуманнее, только злее.

Я участник СВО. Что греха таить, понятно, что во время войны ты уничтожаешь врагов, они с оружием в руках. Но когда человек совершил преступление внутри страны, и ты его уже поймал, он уже в наручниках, в тюрьме, он уже не может причинить вреда. И получается, что ты убиваешь безоружного. Это другое. Я как православный человек не могу согласиться с кровожадностью некоторых людей, которые выступают за смертную казнь, — сказал Милонов.

Ранее член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Михаил Шеремет призвал вернуть смертную казнь на время проведения специальной военной операции на Украине. В разговоре с NEWS.ru он добавил, что история циклична, события повторяются. По его мнению гуманно наложенный в стране мораторий с 16 апреля 1997 года на смертную казнь требует пересмотра во время проведения СВО с учетом угроз и рисков.