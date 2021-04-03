В Госдуме предложили удвоить пособия для детей в неполных семьях

https://static.news.ru/photo/ee452216-948f-11eb-9629-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

С предложением по удвоению пособий для детей, воспитывающихся в неполных семьях, выступил глава фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Сергей Миронов. Законопроект направлен в кабмин, где ему должны дать оценку.

Политик считает, что выплата должна быть в размере минимум двух прожиточных минимумов в регионе, где семьи получают пособие в среднем по 10 тысяч рублей. Это позволит им получать помощь от государства в размере 20 тысяч.

С 2018 года семьи с низкими доходами могут получать пособие в размере одного прожиточного минимума. С прошлого года программа была расширена: пособия стали выплачивать семьям, в которых доходы ниже двух региональных прожиточных минимумов на каждого члена семьи. Это происходит, пока ребёнку не исполнится три года. Миронов считает, что это недостаточные меры, сообщает РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, ранее правительство утвердило правила назначения выплат на детей в размере от трёх до семи лет для малообеспеченных семей. Пособие будет назначаться в размере 50%, 75% и 100% от регионального прожиточного минимума.