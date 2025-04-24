Стало известно, какое изменение в России затронет миллионы семей Депутат Гаврилов: новый порядок начисления детских пособий заработает с 15 мая

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

С 15 мая 2025 года в России вводятся новые правила расчета детских пособий, которые могут повлиять на миллионы семей, заявил в разговоре с RG.RU депутат Госдумы Сергей Гаврилов. Основное нововведение касается периода оценки доходов — вместо анализа заработков за целый год теперь будут рассматриваться данные всего за три или шесть месяцев.

Это особенно значимо для тех, чьи доходы недавно снизились: в таких случаях помощь будет назначаться быстрее, не дожидаясь, пока усредненный годовой доход окажется ниже порогового уровня, — сказал парламентарий.

Важным изменением стало смягчение требований к превышению прожиточного минимума. Если до этого даже незначительное превышение на 50–100 рублей автоматически лишало семью права на выплаты, то теперь введен специальный допустимый порог, позволяющий получать пособие при небольшом формальном превышении доходов над установленным минимумом.

Ранее стало известно, что только 43% россиян поддерживают предложение о выплатах пособий беременным школьницам. Против такой инициативы высказались 40% респондентов. Среди мужчин идея получила больше одобрения (45%), чем среди женщин (41%). Они чаще выражали несогласие (42% против 36% у мужчин).