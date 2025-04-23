Раскрыто, как россияне относятся к идее выплат беременным школьницам ВЦИОМ: 43% россиян поддержали идею выплат беременным школьницам

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Менее половины россиян (43%) поддерживают идею выплат беременным школьницам, сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). При этом 40% выступили против такой инициативы.

При этом большинство мужчин (45%) одобрили эту идею, а 36% раскритиковали ее. Среди женщин наблюдалась обратная ситуация: 42% выступили против, тогда как 41% поддержали инициативу. Кроме того, по данным опроса, каждый второй россиянин впервые слышал о введении таких мер поддержки.

Примерно 50% респондентов ответили, что слышали что-то об этом. В то же время 74% опрошенных считают, что иметь детей до 18 лет недопустимо. Примерно каждый десятый россиянин затруднился дать ответ.

Ранее депутат Госдумы Ксения Горячева назвала трагедией рождение детей у школьниц. По ее словам, молодым мамам нужна не финансовая, а социальная и психологическая поддержка. Парламентарий добавила, что реалити-шоу и игры «про залет в 16» нормализуют подростковые беременности. В этот же список она добавила разговоры об абортах и контрацепции, а также возвращение школьных дискотек.

До этого депутат Госдумы Нина Останина заявила, что выплаты беременным школьницам не должны служить мотивацией. По ее словам, пособия должны быть исключительной мерой, поскольку главное для детей — учеба.