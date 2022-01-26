Депутат из списка Forbes призвал увольнять антипрививочников

Антипрививочников нужно увольнять с работы, заявил депутат Рязанской областной думы Станислав Подоль, сообщает «МК в Рязани». На заседании облдумы он призвал к максимально жёстким мерам в связи с пандемией коронавируса.

Было предписание по прививкам до 80% населения? Надо его выполнять... Иди за забор и там рассказывай, что ты не хочешь прививаться, — высказался Подоль.

Депутат добавил, что сейчас не время проявлять лояльность.

По данным Forbes, Станислав Подоль вошёл в топ-10 богатейших госслужащих и депутатов России 2020 года.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал противников вакцинации от коронавируса «опасными дураками». Так он охарактеризовал их в фильме Наили Аскер-заде «Опасный вирус. Второй год». Глава Роспотребнадзора Анна Попова считает, что антипрививочники — это люди, которые «поражены страхом».

Тем временем в России число заболевших коронавирусом выросло на 102,4% за прошлую неделю. В этой связи вице-премьер РФ Татьяна Голикова потребовала от работодателей перевести на удалённый режим работы максимальное число сотрудников. Также вице-премьер добавила, что на «омикрон» и другие штаммы приходится 52,1% случаев заболевания, на штамм «дельта» — 47,9%.