Деменция, диабет: к каким еще страшным последствиям приводит COVID-19

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Старение мозга, диабет, проблемы с сердцем и органами пищеварения. Все это может быть последствиями перенесенного COVID-19, говорят исследования последних лет. NEWS.ru, изучив исследования ученых и мнения практикующих врачей, узнал, какие отложенные опасности таит коронавирус.

Проблемы с органами дыхания

Одно из самых известных и очевидных последствий перенесенной коронавирусной инфекции, особенно если она прошла в тяжелой форме, — проблемы с легкими. Российские исследователи писали, что, по разным данным, у 15–33% пациентов, госпитализированных с COVID-19, развивается острый респираторный дистресс-синдром — отек легких в сочетании с воспалением тканей органов.

Как рассказывал профессор МГУ, вирусолог Алексей Аграновский, поражение легких — самое страшное последствие перенесенного COVID-19. На их восстановление понадобится определенное время, за этот период человек будет испытывать неприятные ощущения.

«Если случится существенное поражение легких, значит, будет довольно долгая одышка и прочие неприятные эффекты, гипоксия», — отмечал Аграновский, добавив, что последствия воздействия COVID-19 на дыхательную систему обратимы.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Проблемы с сердцем, печенью и почками

По данным исследователей из Воронежского государственного медицинского университета имени Бурденко, воспалительные процессы, развивающиеся при COVID-19, негативно влияют на сердце. У 7,2% пациентов в мире это привело к развитию миокардита — воспаления сердечной мышцы, аритмий (16,7%) и острой сердечной недостаточности (8,7%). Так, у 7–20% пациентов отмечалось острое повреждение миокарда.

Часто, по мнению исследователей из Воронежа, осложнения после COVID-19 выражаются в остром поражении печени, которое развивается у 14–53% пациентов, госпитализированных с COVID-19. Также у попавших в больницы с коронавирусом возникали повреждения почек. Доля таких пациентов, по оценкам исследователей, может достигать 40%.

Деменция и «туман в голове»

Как писал NEWS.ru, недавно ученые Ливерпульского университета провели исследование среди людей, перенесших коронавирус в тяжелой форме. Врачи отмечают, что 46% таких пациентов жаловались на «затуманенность мозга» и другие проблемы — потерю памяти, трудности с концентрацией внимания.

По мнению замдиректора Научного центра неврологии и члена-корреспондента РАН Маринэ Танашян, как и многие другие вирусные инфекции, COVID-19 может спровоцировать развитие деменции. Она подчеркнула, что снижение памяти, ухудшение внимания и «туман в голове» являются стандартными признаками перенесенного заболевания.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

«При неадекватно протекающем воспалении в патологический процесс вовлекаются ткани нервной системы, что в ряде случаев приводит к повреждению нервных (нейронов) и глиальных (которые „сопровождают“ и питают нейроны) клеток. Поэтому воспаление сегодня рассматривается как отправная точка развития когнитивных нарушений, крайним проявлением которых становится деменция», — пояснила Танашян в беседе с «Аргументами и фактами».

Она подчеркнула, что когнитивные расстройства могут провоцировать многие вирусы, в том числе и SARS-CoV-2. При этом Танашян не исключила, что у людей, столкнувшихся с такими явлениями, и до перенесенного COVID-19 были «нарушения, которые через 15-20 лет привели бы к деменции», но подчеркнула, что «вирус запустил этот процесс раньше положенного времени». При этом исследователь отмечает: нельзя говорить, что перенесенная вирусная инфекция обязательно приведет к деменции.

Диабет у детей

Американские исследователи из Центра по контролю и профилактике заболеваний США решили проверить, не повышает ли COVID-19 риски развития диабета. Они выяснили, что у детей и подростков до 18 лет, переболевших коронавирусной инфекцией, риск развития диабета оказался выше, чем у тех, кто с коронавирусом не встречался.

Всего исследователи изучили две базы пациентов, в которых содержалась информация о 81 тысяче человек. В одной из них среди переболевших COVID-19 риск диабета был выше на 166%, в другой — на 31%.

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«Такая разница, по мнению авторов, объясняется тем, что во второй базе детей, у которых было подозрение на COVID-19, но он не был формально подтвержден, относили к группе детей без COVID-19. Но в обеих группах увеличение риска было достоверным, причем оно сохранялось даже после сравнения с детьми, перенесшими другие острые респираторные заболевания, например грипп, — у перенесших ковид риск развития диабета все равно был на 116% выше, чем у них. С чем связано такое повышение рисков, пока неясно — тем более что в базах не было различий между диабетом первого и второго типов», — поясняла в своем Telegram-канале биолог и популяризатор науки Ирина Якутенко.

Она напоминала, что диабет первого типа чаще всего обусловлен генетически и развивается в детстве, а к диабету второго типа также бывает предрасположенность, но «запускают его факторы, не определяемые напрямую ДНК, в первую очередь ожирение». В качестве возможных механизмов авторы исследования предполагают влияние COVID-19 на системы и органы, связанные с развитием диабета — например, повреждение синтезирующих инсулин клеток поджелудочный железы.

Еще одним триггером, который мог способствовать развитию диабета у детей, переболевших COVID-19, послужило повышение уровня сахара в крови из-за реакции организма на инфекцию. Также размножение вируса в организме может влиять на глюкозный метаболизм, пути которого «очень тесно переплетены с путями воспаления».

Преждевременные роды

Израильские ученые в 2022 году изучили, как COVID-19 влияет на беременных, на примере шести тысяч женщин, которые ждут ребенка, половина из которых переболели коронавирусом. В ходе исследования выяснилось, что для женщин, заразившихся на третьем триместре беременности, риск родить раньше срока от трех до семи раз выше, чем для тех, у которых не было COVID-19.

«Для беременных вакцинная защита особенно важна, так как из-за наличия ребенка — чужеродного для организма матери образования — иммунная система беременных работает в особом режиме safe mode. В противном случае она бы пыталась отторгнуть плод. Поэтому заражение чем угодно, не только COVID-19, для беременных опаснее, чем для популяции в целом», — отмечает Ирина Якутенко.

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