Расчёска смертности: почему официальные данные по COVID-19 вызывают вопросы

За последний месяц, согласно статистике федерального оперштаба по борьбе с коронавирусом, в России несколько раз был установлен антирекорд по смертям от COVID-19 за сутки — 799 человек. Именно столько жертв пандемии было зафиксировано 16, 24 и 29 июля, а также 11 августа. Аналитик данных Александр Драган обратил внимание на то, что печальные показатели нередко занижают как в центре, так и на местах. По его оценкам, ежедневная смертность от коронавирусной инфекции в стране не «замерла» на уровне восьми сотен жертв, а может составлять на порядок выше. NEWS.ru решил узнать, с чем связана статистическая странность и происходит ли занижение реальных цифр.

Математика третьей волны

По мнению Драгана, неоднократно повторившийся антирекорд в 799 скончавшихся за сутки вызывает сомнения. Он не исключает, что в стране ежедневно умирают более двух тысяч человек.

Чтобы этого добиться, федеральный оперштаб прибегает к простой уловке: он искажает данные региональных оперштабов и занижает цифры по отдельным регионам. Здесь срезали две смерти, тут пять, здесь десять — всё, чтобы не показать больше 799 смертей, — полагает эксперт.

В качестве примера Драган обратил внимание на статистику в нескольких российских субъектах. Например, 11 августа в Воронежской области было зафиксировано 20 смертей от COVID-19, а в федеральную статистику попало только семь. В Калининградской области умерли пять человек, но федеральный оперштаб не сообщил ни об одной жертве. В Омской области скончались 10 пациентов, а оперштаб указал четырёх. В Забайкальском крае в общероссийскую сводку попали только три случая, хотя в регионе утверждали о шести жертвах пандемии за сутки, аналогичная ситуация была и в Северной Осетии. В Еврейской автономной области заявили о двух умерших, хотя по федеральной статистике смертей за сутки не было зафиксировано.

При этом Драган отмечает, что региональные показатели смертности «ненадёжны и всю эпидемию демонстрируют всевозможные статистические аномалии». Однако если работать только с этими данными и суммировать цифры по субъектам, получится больше, чем 799 умерших.

За 11 августа сумма региональных данных даёт 829 смертей. А 29 июля, когда Россия также показала магическое число 799, регионы сообщили о 823 умерших. С какими-то регионами занижение систематическое, в каких-то цифры занижаются только по необходимости, например, когда официально по стране набирается больше 800 смертей, — обратил внимание аналитик.

Также «не бьются» данные по смертности в российских субъектах за весь период пандемии. Например, в Воронежской области, по информации регионального правительства, от COVID-19 умерло 4611 человек, а федеральный оперштаб сообщает о 3617 скончавшихся. В Калининградской области местный оперштаб информирует о 631 умершем, а федеральный учёл только 583 смерти по состоянию на 12 августа. В Иркутской области, по одним данным, умерло 4125 человек, но по другим — 4044 (также по состоянию на 12 августа). В Забайкальском крае также наблюдается большая разница в цифрах — 997 жертв пандемии и 1240 .

По словам Драгана, это только те регионы, чьи оперштабы и минздравы регулярно публикуют данные об умерших от коронавируса. Некоторые области, такие как Курганская , Рязанская , Тамбовская или Кировская , не сообщают о числе скончавшихся, эти данные публикует только федеральный оперштаб. И таких «регионов-молчунов», по данным аналитика, 26 из 85.

Смертность занижается на местах. Смертность искажается на уровне регионов. Тем же занят и федеральный оперштаб. Несмотря на все искажения, даже по официальной статистике на Россию приходится 8,3−8,5% общемировой смертности от COVID-19 — и всего 3,5−3,8% от всех выявленных случаев, — резюмировал Драган.

Игры с цифрами

Софья Сандурская/АГН «Москва»

В интервью NEWS.ru директор по исследованиям агентства Data Insight Борис Овчинников заявил, что считает «рисовкой» регулярное повторение антирекорда в 799 смертей за сутки. По его словам, если средний уровень смертности от COVID-19 в России находится на отметке примерно в 800 человек, то «хотя бы иногда, в один из дней, настоящие числа должны быть больше».

Кроме того, он считает, что даже если бы в какие-то дни в стране фиксировалось большее жертв пандемии, чем 800, то и это «было бы неправдой, потому что в сравнении с избыточной смертностью и даже с данными Росстата по смертности от COVID-19, очевидно, что смертность в 2,5-3 раза выше». По данным СМИ, в том числе основанным на показателях Росстата и словах вице-премьера Татьяны Голиковой, избыточная смертность в России с апреля 2020 года по август 2021-го могла составить приблизительно 637 тысяч человек.

Наверное, кто-то когда-то сказал, что нельзя показывать больше 800 умерших в день. Так, вероятно, получается более благополучная картина на всех уровнях. И поскольку эти игры с цифрами остаются безнаказанными больше года, то они, возможно, даже усилились. В принципе, система вранья для любой системы оказывает разлагающий эффект, а если говорить предметно, то занижение последствий эпидемии приводит к тому, что и власти, и население относятся к ней несерьёзно, что силу эпидемии только увеличивает. Борис Овчинников основатель и директор по исследованиям Data Insight основатель и директор по исследованиям Data Insight

Эксперт полагает, что в разных регионах показатели смертности и заболеваемости коронавирусной инфекцией отличаются от того, что происходит в реальности. В отдельных субъектах «есть попытки поддержания и трансляции близких к действительности данных, чем дают на федеральном уровне», добавил Овчинников. В числе таких регионов он назвал Воронежскую область, Бурятию и Петербург.

В свою очередь депутат Госдумы и медик Алексей Куринный, напротив, считает, что в Северной столице тенденция коронавирусной статистики вызывает вопросы. По его мнению, там график заболеваемости одно время «стабилизировался, и дневные показатели демонстрировали разницу в одного-двух человек». Как считает парламентарий, это «искусственное выравнивание», которое производят с данными и на федеральном уровне, о чём свидетельствует антирекорд в 799 погибших. При этом статистика стала «приближаться к более-менее объективным данным» по сравнению с прошлогодними цифрами оперштаба, которые «не бились с Росстатом», добавил он.

В 2020 году было занижение, в 2021-м ситуация изменилась, но теперь идёт сглаживание общих цифр, если мы будем анализировать по дням. Понятно, что цифры должны быть гораздо более «рваные». Но, видимо, чтобы не пугать ни себя, ни других, что сегодня в России от коронавируса умерло 400 человек, а на следующий день уже 1000, Минздрав и оперативный штаб решили распределять смерти более-менее равномерно. Статистику не скрашивают, а «причёсывают», чтобы не было «горок» — всплесков и падений, как это выглядит в реальности. Причина смерти подтверждается в течение месяца с момента, как умирает человек, следовательно, есть этот период, чтобы более-менее равномерно распределить эти самые смерти. Поэтому у нас и получаются такие ровные цифры. Алексей Куринный член комитета Госдумы по охране здоровья, кандидат медицинских наук член комитета Госдумы по охране здоровья, кандидат медицинских наук

Депутат также не исключил, что такой подход используется, «чтобы подчеркнуть некую преемственность, плановость происходящего в стране». А когда «ровные» данные оперштаба показывают не более 799 погибших в день, «создаётся ощущение некоей постепенности, отсутствия каких-либо провалов и катастроф, на которые некоторые могут указать в случае, если будут публиковаться реальные цифры».

Я думаю, это общая методика и общий подход. Видимо, есть какие-то негласные рекомендации, про которые мы с вами не знаем, — добавил Куринный.

Мало ли совпадений

Софья Сандурская/АГН «Москва»

Главный врач московской больницы № 71 и телеведущий Александр Мясников, в свою очередь, дал понять, что не верит в подтасовку официальной статистики по смертям от COVID-19. В беседе с NEWS.ru медик вспомнил географические и иные проявления необычного символизма.

Есть на Тибете гора Кайлас. Я даже ходил там. Если честно — просто гора. Но расстояние от Кайласа до Стоунхенджа в Англии составляет ровно 6666 километров, до Северного полюса — столько же, а до Южного — два раза по 6666 километров. Высота же Кайласа составляет 6666 метра. И? Мало ли совпадений? Например, у всех моих знакомых женщин почему-то одно и то же имя! И? Александр Мясников главный врач Московской городской клинической больницы имени М. Е. Жадкевича главный врач Московской городской клинической больницы имени М. Е. Жадкевича

На горячей линии оперштаба NEWS.ru не смогли прокомментировать ситуацию с разницей между федеральными и региональными цифрами по умершим и заболевшим от COVID-19.