Врач предупредила о рисках возникновения деменции из-за COVID-19 Врач Танашян: COVID-19 может спровоцировать деменцию

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COVID-19, как и многие другие вирусы, может спровоцировать развитие деменции, предупредила врач, член-корреспондент РАН Маринэ Танашян. В беседе с aif.ru специалист подчеркнула, что снижение памяти, ухудшение внимания и «туман в голове» являются стандартными признаками перенесенной коронавирусной инфекции.

Инициировать когнитивные расстройства могут многие вирусы, в том числе и ковид. Снижение памяти, ухудшение внимания и «туман в голове» — классические признаки перенесенной коронавирусной инфекции, которые отмечаются даже у пациентов без морфологических изменений в головном мозге, — отметила врач.

Она уточнила, что у таких пациентов еще до вируса могли быть когнитивные нарушения, которые через 15–20 лет переросли бы в деменцию. Коронавирус мог просто ускорить данный процесс. В связи с этим на данный момент нельзя утверждать, что перенесенная коронавирусная инфекция обязательно приведет к нарушениям когнитивных функций мозга и деменции, заключила Танашян.

Врач-невролог Валерия Морозик ранее заявила, что здоровое питание, в которое входят продукты, богатые омега-3, антиоксидантами и витаминами, поможет защититься от деменции. По ее словам, рацион должен включать рыбу, орехи, овощи и фрукты.