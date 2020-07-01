Дело сестёр Хачатурян могут рассмотреть в суде в закрытом режиме

https://static.news.ru/photo/d41a7f78-bc39-11ea-af74-fa163e074e61_660.jpg Ангелина Хачатурян Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Резонансное уголовное дело сестёр Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца, может быть рассмотрено в столичном суде в закрытом режиме. Такое решение предполагается принять после того, как Генпрокуратура утвердит обвинительное заключение и направит все материалы в судебную инстанцию.

Таким образом, в зале суда не будет ни сторонних посетителей, ни прессы, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Гособвинение заявит соответствующее ходатайство в связи с тем, что в материалах неоднократно упоминаются издевательства и насилие отца над дочерьми.

Представитель силовых служб уточнил, что дело младшей сестры в случае утверждения постановления о назначении ей мер медицинского характера «тем более» будет рассмотрено в закрытом режиме.

Но обвинительное не утверждено, так что дело может вернуться в следственные органы во второй раз, — цитирует агентство собеседника.

Ангелина, Крестина и Мария Хачатурян убили своего отца в июле 2018 года. Они сами вызвали полицию и признались в совершении преступления. По их словам, отец на протяжении многих лет издевался над ними и подвергал сексуальному насилию.

Следствие настаивает на том, что сёстры виновны в умышленном убийстве, так как действовали в составе группы по предварительному сговору. Адвокаты же утверждают, что девушки защищали свои жизни от неминуемого посягательства со стороны истязателя-отца. По их словам, это было подтверждено в ходе дополнительного расследования.

В январе 2020 года Генпрокуратура обязала следствие квалифицировать преступление не как убийство, а как действия, «совершённые в пределах необходимой обороны».

В отношении младшей сестры — Марии Хачатурян — Следственный комитет постановил применить принудительные меры медицинского характера. При этом Крестина и Ангелина, полагают следователи, могли осознавать характер своих действий.

В Следственном комитете отмечают, что девушки действовали на почве личной неприязни, которая была обусловлена тем, что отец регулярно причинял им психические и физические страдания. Это обстоятельство учтено как смягчающее вину.

В мае 2020 года сёстры Хачатурян обратились к спецдокладчику ООН по вопросам насилия в отношении женщин Дубравке Симонович с просьбой сделать заявление в адрес российских властей с требованием не допустить повторного морального травмирования девушек во время рассмотрения их уголовного дела.

В конце июня завершилось дополнительное расследование по уголовному делу. В результате к нему добавились три новых тома, а их общее количество возросло до 28.

Как ранее писал NEWS.ru, в Русской православной церкви выразили опасения, что оправдание сестёр Хачатурян может стать признанием права на самосуд. Глава синодального отдела внешних церковных связей митрополит Иларион предположил, что убийство могло быть совершено по расчёту.