Сёстры Хачатурян попросили спецдокладчика ООН обратиться к властям РФ

https://static.news.ru/photo/1d23e724-9a5f-11ea-8965-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Обвинённые в убийстве родного отца сёстры Хачатурян обратились к спецдокладчику ООН по вопросам насилия в отношении женщин Дубравке Симонович. Подсудимые попросили её сделать заявление в адрес российских властей с требованием не допустить повторной травматизации девушек во время рассмотрения их уголовного дела.

Об этом журналистам сообщила адвокат младшей из сестёр Валентина Фролова. По словам юриста, девушки также попросили не допустить дальнейшего нарушения их процессуальных прав. Для этого необходимо, чтобы дела сестёр рассматривались совместно. Кроме того, в процессе нужно учитывать, что действия девушек были совершены в рамках необходимой самообороны.

Как отметила Фролова, следствие выделило дело Марии Хачатурян в отдельное производство. Этот факт отрицательно сказался на правах подсудимых. Теперь сёстры не имеют возможности участвовать в делах друг друга.

В будущем это приведёт к повторной травматизации сестёр, так как им придётся рассказывать об одних и тех же травмирующих событиях при рассмотрении двух уголовных дел, — цитирует Фролову ТАСС.

Михаила Хачатуряна убили ножом в сердце в июле 2018 года. В преступлении подозревают дочерей мужчины — Кристину, Ангелину и Марию. Они сами вызвали полицию и позже признались в содеянном. Однако девушки заявили, что на протяжении многих лет отец издевался над ними и подвергал их сексуальному насилию.

В январе 2020 года Генпрокуратура обязала следствие квалифицировать преступление не как убийство, а как действия, «совершённые в пределах необходимой обороны».

Как ранее писал NEWS.ru, действия сестёр Хачатурян, обвиненных в убийстве отца, не переквалифицированы после завершения дополнительного расследования СК РФ. Об этом сообщил адвокат одной из сестёр Алексей Паршин.