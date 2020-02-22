https://static.news.ru/photo/377c279a-5571-11ea-8ff3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Русской православной церкви выразили опасения, что оправдание сестёр Хачатурян стало бы признанием права на самосуд.

Об этом заявил глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион. По его словам, в случае если отец сестёр Хачатурян, которого они убили, действительно был «таким, каким его рисуют дочери», то он заслуживал бы «самого сурового наказания».

Но они лишили возможности правоохранительные органы это наказание осуществить, они совершили самосуд. И здесь уже возникает вопрос, это была самооборона или это было действие, совершённое по расчёту, причём совершённое с особой жестокостью, — сказал митрополит в эфире телеканала «Россия 24».

Представитель РПЦ предположил, что оправдательный приговор в отношении сестёр мог бы стать признанием права совершать самосуд. Он подчеркнул, что не хочет, чтобы его слова трактовались как желание повлиять на ход следствия или предрешать его, и выразил надежду, что прокуроры и адвокаты разберутся во всех деталях.

Если весь этот судебный процесс приведёт к оправдательному приговору, то это не будет хорошим сигналом нашему обществу, — заявил митрополит.

Ранее NEWS.ru писал о том, что юрист Дмитрий Чипчиу заявил, что для переквалификации дела сестёр Хачатурян требуется доказательство нападения их отца в момент убийства. По его словам, на практике доказать это сложно.