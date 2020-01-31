https://static.news.ru/photo/dfdde63c-441c-11ea-ade1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Юрист Дмитрий Чипчиу заявил, что для переквалификации дела сестёр Хачатурян требуется доказательство нападения их отца в момент убийства. По его словам, на практике доказать это сложно.

Однако если следователи решат изменить формулировку, то девушки могут быть освобождены без тюремного срока, передаёт «Москва 24».

Адвокаты сестёр говорят про необходимую самооборону. Но для этого нужно доказать, что не на протяжении какого-то времени отец их истязал, а именно в тот момент, когда убийство произошло, что в тот момент они оборонялись от него, — подчеркнул он.

Адвокат отметил, что такое решение невозможно принять в отношении всех троих обвиняемых. Однако обвинительный приговор действительно могут смягчить.

Для этого нужно подробно знать обстоятельства, которые были выяснены в ходе расследования и имеются в материалах уголовного дела, исходя из письменных документов, свидетельских показаний и так далее, — заключил он.

Ранее стало известно, что Генеральная прокуратура обязала Следственный комитет РФ переквалифицировать Хачатурян обвинение с убийства на необходимую оборону, «что влечет за собой прекращение уголовного преследования». Возвращая уголовное дело в СК, замгенпрокурора Виктор Гринь отказался подписать обвинительное заключение, сославшись на то, что «выводы следствия не основаны на совокупной и всесторонней оценке собранных доказательств и не соответствуют фактическим обстоятельствам». По его словам, верная квалификация дела — необходимая оборона.

Как писал NEWS.ru, в декабре 2019 года СК обвинил сестёр в убийстве по предварительному сговору на фоне широкой общественной кампании в защиту девушек.

Михаил Хачатурян был убит в своей квартире в июле 2018 года. Его дочери Крестина, Ангелина и Мария сами вызвали полицию и признались в убийстве. Девушки заявили, что на протяжении многих лет отец издевался над ними и подвергал сексуальному насилию.