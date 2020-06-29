К делу сестёр Хачатурян добавили три тома

https://static.news.ru/photo/bbecf552-ba09-11ea-8586-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

СКР закончил дополнительное расследование по уголовному делу об убийстве сёстрами Хачатурян своего отца. В результате к нему добавились три новых тома и их общее количество возросло до 28.

Следствие продолжает настаивать на том, что сёстры виновны в умышленном убийстве. Адвокаты утверждают, что девушки защищали свои жизни от неминуемого посягательства со стороны отца. По их словам, дополнительное расследование это подтверждает.

Сёстры уже ознакомились с материалами дела. Вскоре оно будет направлено в Генпрокуратуру для утверждения обвинительного заключения, сообщает «Коммерсант».

Ангелина, Кристина и Мария Хачатурян убили своего отца в июле 2018 года. Они сами вызвали полицию и признались в совершении преступления. По их словам, отец на протяжении многих лет издевался над мними и подвергал сексуальному насилию.

В январе 2020 года Генпрокуратура обязала следствие квалифицировать преступление не как убийство, а как действия, «совершённые в пределах необходимой обороны».

Как ранее писал NEWS.ru, в Русской православной церкви выразили опасения, что оправдание сестёр Хачатурян может стать признанием права на самосуд. Глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион, предположил, что убийство могло быть совершено по расчёту.