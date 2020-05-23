Сервис доставки опроверг участие курьеров в нападении на банк в Москве

Курьеры сервиса доставки еды Delivery Club не имеют отношения к нападению на отделение «Альфа-банка» в Москве, заявили в пресс-службе компании. Данные об участии сотрудника службы доставки в инциденте там объяснили возросшей популярностью органзации.
Люди приняли за курьера человека в обычной зелёной куртке,
Delivery Club опровергает участие курьеров сервиса в сегодняшнем инциденте в отделении Альфа-Банка, — сказал представитель сервиса.
Ранее появилась информация, что на отделение напал мужчина в униформе сервиса Delivery Club. Сначала он намеревался ограбить банк, захватил несколько человек в заложники и угрожал взорвать здание. Находясь в здании, он пил вино из бутылки.
Позднее злоумышленник передал полицейским записку, в которой написал, что ему «нужна правда», а затем потребовал встречи с телеведущей и певицей Ольгой Бузовой.
Как писал NEWS.ru, пострадавших в результате инцидента нет. Четыре человека смогли покинуть отделение через чёрный ход, само здание пришлось брать штурмом. Захватчик задержан и будет направлен на экспертизу.
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