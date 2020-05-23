Сервис доставки опроверг участие курьеров в нападении на банк в Москве

https://static.news.ru/photo/1a383f86-9d09-11ea-aa33-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Курьеры сервиса доставки еды Delivery Club не имеют отношения к нападению на отделение «Альфа-банка» в Москве, заявили в пресс-службе компании. Данные об участии сотрудника службы доставки в инциденте там объяснили возросшей популярностью органзации.

Люди приняли за курьера человека в обычной зелёной куртке, передаёт ТАСС. Доставщики ответственно относятся к своей работе и стараются принести окружающим исключительно пользу, добавили в компании.

Delivery Club опровергает участие курьеров сервиса в сегодняшнем инциденте в отделении Альфа-Банка, — сказал представитель сервиса.

Ранее появилась информация, что на отделение напал мужчина в униформе сервиса Delivery Club. Сначала он намеревался ограбить банк, захватил несколько человек в заложники и угрожал взорвать здание. Находясь в здании, он пил вино из бутылки.

Позднее злоумышленник передал полицейским записку, в которой написал, что ему «нужна правда», а затем потребовал встречи с телеведущей и певицей Ольгой Бузовой.

Как писал NEWS.ru, пострадавших в результате инцидента нет. Четыре человека смогли покинуть отделение через чёрный ход, само здание пришлось брать штурмом. Захватчик задержан и будет направлен на экспертизу.