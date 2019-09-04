1 сентября в ленты информационных агентств, пестрящих сообщениями о Дне знаний, было внесено разнообразие новостью о серьёзных травмах, полученных ребёнком в московском Делегатском парке в Тверском районе. Мальчик решил прокатиться на тарзанке, но она не выдержала и сломалась. News.ru разбирался в деталях ситуации.

Больница вместо цирка

Вот так описывает происшествие мать пострадавшего Марина:

Сегодня мой первоклассник должен был пойти в первый класс! На праздник, линейку, в цирк от школы. Но случилось несчастье в воскресенье. Мы посетили Делегатский парк. В нём есть несколько аттракционов, среди которых и тарзанка. Мой ребёнок поехал на ней, конструкция на высоте при резком толчке развалилась под ним и он упал с высоты на землю. Спасибо всем, кто был рядом, неравнодушным людям, кто вызвал скорую, давал салфетки — крови было море — и воду. Мужчина прикладывал лёд. Люди бегали по парку, звонили в телефоны администрации парка, никто не отвечал, — пишет в своём Facebook мать.

На место ЧП приехала скорая помощь. Ребёнок был доставлен в Морозовскую детскую больницу. В итоге врачи констатировали у пострадавшего перелом носа, челюсти и рваные раны губ. Ночью того же дня мальчику сделали операцию.

Marina Ust/Facebook

Это был не единственный пострадавший в тот день: в момент оказания врачами «скорой» помощи, с той же тарзанки упал второй ребенок.

Он лежал и не мог встать, — описывает ситуацию Марина.

По словам женщины, они пытались дозвониться до тех, кто отвечает за работу парка, но сделать это так и не удалось — телефоны не отвечали. Однако в больнице родителям пострадавшего ребёнка позвонил якобы «представитель парка» Сергей Шиянов. Муж Марины Михаил рассказал News.ru — Шиянов пытался убедить их, что тарзанка была огорожена ленточками и, что якобы мальчик пострадал из-за того, что воспользовался неподходящим для него «взрослым» аттракционом — для 12-летних. Однако на видео и фото, опубликованных Мариной с места происшествия видно, что ленточек у тарзанки нет — администрация парка установит их позже, уже после падения второго ребёнка. По словам матери, её сын воспользовался тарзанкой для детей поменьше, а не той, что для 12-летних. Также Шиянов предположил, что, св случай с падением ребёнка мог быть диверсией некоторых недоброжелателей в отношении парка.

Marina Ust/Facebook

Он позвонил и сказал, что они каждое утро проверяют аттракционы и всё было в тот день в порядке. Это мол кто-то открутил болт, — пересказывает Марина разговор с представителем парка.

Позже отец пострадавшего Михаил вместе с журналистами РЕН-ТВ съездил к производителю оборудования для тарзанки, однако адрес фирмы оказался фиктивным — на месте никого не было. При этом, по словам отца, РЕН ТВ выпустило репортаж, в котором журналисты «передёрнули» факты в сторону «версии» Сергея Шиянова.

«Отмывание денег в парке»

Корреспондент News.ru также, как и пострадавшие родители не смог дозвониться ни до компании «Автодор» по ЦАО, специалисты которой были техническими исполнителями при сооружении тарзанок, ни получить комментарий от представителя управы Тверского района. В пресс-службе префектуры ЦАО заявили, что «к тому, что тарзанка была огорожена, добавить им нечего».

При этом соцсети фонтанируют сообщениями об опасности Делегатского парка и рассказами о том, как там регулярно травмируются дети.

По своему опыту, в мае мой младший брат чуть не ударился головой о металлический свод этого аттракциона. Администрация парка ответила — все ок — починили. Рекомендую вам обратится в полицию и следственный комитет, приложив все справки для возбуждения уголовного дела, — пишет Владислав Старченко.

Делегатский парк вообще чемпион по травмам, сын катался на тарзанке в июне, на большой, потом за ним поехал мальчик, хорошо разогнался и ударился головой о железную конструкцию, тогда её закрыли. До этого дети падали с крутилки на 4 -х детей, были случаи. От всей души очень сочувствую и детям и родителям. На строителях надо все опробовать и на тех, кто работу принимает, — рассказывает Марина Синицина.

Ну что же вот и я пострадала от плитки в нашем Делегатском парке. Двойной перелом с вывихом. Поскользнулась, гуляя с детьми. Итог я в Склифе, дети теперь дома с бабушкой:( Весь отпуск псу под хвост, — жалуется Галина Сумарокова.

Делегатский парк Сергей Киселев/АГН

По словам местной жительницы Ольги Смарагдовой, они уже «второй год борются с отмыванием денег в этом парке».

Бесконечное перекрашивание дорожек, перекладывание газона, пересадка цветов сотнями рабочих, круглосуточная езда (или простой) с включённым двигателем поливальной машины в любую погоду, бесконечные пластиковые инсталляции в лампочках, горящих в полдень, — пишет Ольга.

Общественная организация «Московский активист» на своей странице в Facebook сообщила, что подрядчиком строительства в парке выступило ООО «Альфасервис», принадлежащее некоему Полякову Александру Александровичу. Компания находится в процессе ликвидации. До этого момента подрядчик с уставным капиталом в 10 000 рублей суммарно набрал контрактов в центральном и северном округах на 458 миллионов. Дозвониться до этих успешных бизнесменов News.ru также не удалось.

Глава муниципального округа Тверской Яков Якубович рассказал News.ru о том, что, по его информации, ситуацию с парком проверяют правоохранительные органы.

По моим сведениям подключился Следственный комитет. Я сам пытался пообщаться с представителями "Автодора". Мне сказали, что проверка проводится, но кем, не уточнили. Насколько я понимаю, это не первый случай с тарзанкой, просто это более громкий. Мы с жителями регулярно занимаемся проблемами этого парка. В начале июля осуществляли его проверку и тогда тарзанка не работала. Как я понимаю, она была выведена из эксплуатации из-за неисправности, — сообщил Якубович.

Тем временем, по словам отца пострадавшего Михаила, сейчас к ним обратилось большое число адвокатов, предлагающих свои услуги. Семья раздумывает над тем, как лучше поступить, чтобы виновные не остались безнаказанными.