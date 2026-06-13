Дачники удивляются размеру кабачков — секрет оказался в необычном режиме полива

Многие дачники поливают кабачки одинаково все лето и удивляются скромному урожаю. А опытные огородники используют хитрый способ, который помогает вырастить крупные и мясистые плоды без дорогих удобрений. Секрет — в чередовании засухи и обильного полива.

Пока кусты только растут, их поливают как обычно. Но после появления завязей делают перерыв примерно на 10 дней. За это время корни начинают активнее искать влагу, становятся мощнее, а растение готовится к усиленному плодоношению.

Затем каждый куст обильно проливают — до 20 литров воды, добавляя немного кальциевой селитры. После такого «шокового» полива кабачки начинают быстро набирать массу и растут заметно крупнее. Чтобы плоды не трескались, землю вокруг лучше замульчировать травой или соломой.

Автор Марина Макарова уже попробовала этот лайфхак и заметила, что кабачки стали не только крупнее, но и вкуснее. Еще один полезный совет — не ждать сильного увядания листьев во время сухого периода, особенно в жару, иначе растения могут ослабнуть.

Весенняя посадка роз — ответственное дело, но если знать несколько простых и понятных приемов, результат гарантированно порадует, а королева цветов приживется с вероятностью 99%.