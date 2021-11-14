Дачникам упростили подключение электричества на свои участки

Правительство выпустило новое постановление, согласно которому дачники и садоводы обрели право договариваться с энергосбытовыми организациями самостоятельно, не уведомляя об этом правление СНТ и ДНТ. Любой желающий может оставить заявку на подключение и в течение 30 дней получить электричество. Об этом сообщают «Известия».

Теперь тянуть ветку до дачного участка будет сетевая компания за обоснованную фиксированную плату в течение всего 30 дней. Люди получат более понятные и прозрачные правила. Не будут зависеть от настроения и личных отношений с правлением СНТ, — заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

При этом отмечается, что, если сети СНТ/ДНТ находятся в ветхом состоянии, для повышения надёжности электроснабжения потребителей принимается решение о строительстве новой распределительной сети. По словам экспертов, подобные работы займут от 30 рабочих дней до четырёх месяцев.

Ранее стало известно, что в большинстве регионов России рыночная стоимость жилья в четвёртом квартале 2021 года выросла. В связи с этим Минстрой увеличил социальные выплаты для различных категорий граждан на покупку или строительство собственного жилья.