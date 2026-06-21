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21 июня 2026 в 20:15

Цветы-репелленты: вот что посадить, чтобы тля, комары и мухи облетали участок стороной

Фото: D-NEWS.ru
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Если вы устали от бесконечной борьбы с тлей, комарами и мухами, посадите на участке цветы-репелленты — они работают как живой щит, отпугивая вредителей без всякой химии.

Бархатцы: их корни выделяют тиофены, которые не переносят нематоды, проволочник и медведка, а надземная часть отпугивает капустную белянку и тлю, особенно эффективно сажать их по краям грядок с капустой и томатами.

Лаванда — природный репеллент против комаров, мух, блох и моли, ее аромат не любят насекомые. Настурция спасает от белокрылки и плесени, а также служит «ловушкой» для тли, отвлекая ее от овощей, и ее можно сажать рядом с картошкой и кабачками. Петуния способна отпугивать спаржевого жука, томатных червей и листоедов.

Календула (ноготки) не нравится спаржевому жуку, томатным червям и тле, ее желто-оранжевые корзинки не только украсят участок, но и обеззаразят почву. Пиретрум (далматская ромашка) — сильнейший природный инсектицид, от его запаха бегут муравьи, мухи, блохи, клещи и даже грызуны.

Ранее был назван цветок с ароматом ванили и корицы, который отпугнет клещей с участка.

Проверено редакцией
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