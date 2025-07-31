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31 июля 2025 в 19:25

Цветочный фэншуй: расставляем цветы по комнатам правильно

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Правильное размещение комнатных растений может преобразить интерьер и создать комфортную атмосферу. Каждая комната в доме имеет свои особенности освещения, температуры и влажности, которые нужно учитывать. Подбирая растения под условия помещения, вы обеспечите им долгую и здоровую жизнь.

В гостиной с хорошим освещением отлично будут смотреться крупные растения — фикусы, пальмы, монстеры. Для спальни лучше выбрать виды, выделяющие кислород ночью — алоэ, сансевиерию, хлорофитум. Ванную комнату украсят тенелюбивые влаголюбивые растения — папоротники, фиттонии, спатифиллумы. На кухне хорошо приживутся пряные травы — базилик, мята, розмарин. Для прихожей подойдут самые выносливые растения — замиокулькас, аспидистра, драцена. Главное правило — учитывать потребности каждого растения в свете и влаге, тогда ваш зеленый уголок будет радовать глаз круглый год.

Ранее сообщалось о самых неприхотливых комнатных растениях. Они отлично подойдут новичкам и тем, кто не хочет уделять цветам много времени.

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Дмитрий Демичев
Д. Демичев
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